Правительство не поддержало введение лимита на регистрацию в квартирах
Кабинет министров не поддержал запрет на регистрацию в квартирах без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека.
Об этом говорится в отзыве (есть у «Известий») за подписью вице-премьера Сергея Приходько.
Отмечается, что регистрация в квартире отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания и не должна стать основанием для изменения права пользования помещением.
Сам законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы, касается в основном изменения возможности получения права пользования жилплощадью, и статья о регистрации является лишь одним из его пунктов.
В законопроекте говорится о том, что право на вселение в квартиру должна давать доля, которая соблюдает учетную норму площади жилого помещения. В Москве она составляет 10 кв. м.
По мнению депутатов, такая мера снизит количество мошеннических сделок с недвижимостью.
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