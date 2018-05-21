Прямой эфир

Правительство не поддержало введение лимита на регистрацию в квартирах

0
Фото: РИА Новости/Артем Житенев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кабинет министров не поддержал запрет на регистрацию в квартирах без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека.

Об этом говорится в отзыве (есть у «Известий») за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

Отмечается, что регистрация в квартире отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания и не должна стать основанием для изменения права пользования помещением.

Сам законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы, касается в основном изменения возможности получения права пользования жилплощадью, и статья о регистрации является лишь одним из его пунктов.

В законопроекте говорится о том, что право на вселение в квартиру должна давать доля, которая соблюдает учетную норму площади жилого помещения. В Москве она составляет 10 кв. м.

По мнению депутатов, такая мера снизит количество мошеннических сделок с недвижимостью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тянут «резиновые квартиры»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге предложили ужесточить процедуру регистрации мигрантов
В Ленобласти дольщиков начали регистрировать с помощью блокчейн-платформы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017