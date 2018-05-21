Правительство не поддержало введение лимита на регистрацию в квартирах

Кабинет министров не поддержал запрет на регистрацию в квартирах без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека.

Об этом говорится в отзыве (есть у «Известий») за подписью вице-премьера Сергея Приходько.

Отмечается, что регистрация в квартире отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания и не должна стать основанием для изменения права пользования помещением.

Сам законопроект, внесенный группой депутатов Госдумы, касается в основном изменения возможности получения права пользования жилплощадью, и статья о регистрации является лишь одним из его пунктов.

В законопроекте говорится о том, что право на вселение в квартиру должна давать доля, которая соблюдает учетную норму площади жилого помещения. В Москве она составляет 10 кв. м.

По мнению депутатов, такая мера снизит количество мошеннических сделок с недвижимостью.

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