Тянут «резиновые квартиры»

Правительство выступило против запрета на «резиновые квартиры» — то есть на регистрацию по месту жительства без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека. Об этом сказано в отзыве кабмина, с которым ознакомились «Известия». Предложившие поправку депутаты отмечают, что нельзя зарегистрироваться в «безвоздушном пространстве».

В тексте отзыва кабмина, который был направлен в Госдуму 8 мая за подписью и.о. вице-премьера Сергея Приходько (есть у «Известий»), сказано, что статью об ограничении регистрации необходимо исключить из законопроекта. Там отмечается, что регистрация гражданина по месту жительства не является основанием для возникновения, изменения или прекращения права пользования помещением, а отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания. А органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверять акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места пребывания или жительства, сказано в отзыве правительства.

Плюс к этому кабмин счел необходимым расширить круг лиц, которым может быть предоставлено право пользования жилым помещением без соблюдения учетной нормы. Таким образом законопроект может получить одобрение правительства в случае доработки.

Поправки в действующее регулирование 21 декабря 2017 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с Павлом Крашенинниковым, Галиной Хованской и Александром Сидякиным. В законопроекте предложено установить правило: доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована, если часть квартиры каждого владельца обеспечит ему возможность вселения при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения. Этот стандарт местные власти устанавливают самостоятельно, например, в Москве он составляет 10 кв. м от общей площади обычной квартиры и 15 кв. м — для коммуналки.

Чтобы обеспечить использование жилого помещения по назначению, в законопроекте предложено ограничить права собственника на вселение в принадлежащую ему жилплощадь других лиц. Регистрация допускается лишь в том случае, если соблюдается норма учета жилплощади на одного гражданина. Исключения позволяются лишь ближайшим родственникам собственника квартиры — супругам, детям, родителям.

По словам одного из разработчиков документа Галины Хованской, «нельзя зарегистрироваться в безвоздушном пространстве: первоначально гражданин должен вселиться в помещение и только потом уведомить об этом органы миграционного учета».

Она отметила, что авторы законопроекта готовы учесть замечание правительства. А именно расширить круг лиц, в отношении которых ограничительные нормы не действуют: включить других родственников — дядю, племянника, брата или сестру, а также, например, бывшую супругу-иждивенца пенсионного возраста.

Заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин объяснил, что мошенничество часто совершают с помощью дарения части своей доли. Таким образом, право собственности на помещение может перейти к людям, которые специализируются на травле и выживании других собственников квартиры.

— Для нас принципиально поставить преграду на пути так называемых «черных риелторов». Сейчас мошеннических сделок меньше 1%, но такие случаи есть, они исчисляются тысячами в год, — сказал он «Известиям».

Депутат привел пример, когда человек приобрел 256-ю часть квартиры. Новый собственник ломал двери, приглашал в гости родственников, которые досаждали соседям, портили мебель, курили и нецензурно ругались. Всё это вынудило других жильцов продать свои доли по цене ниже рыночной и выехать из квартиры.