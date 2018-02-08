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В Ленобласти дольщиков начали регистрировать с помощью блокчейн-платформы

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве (ДДУ) с применением технологии блокчейн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подобный способ регистрации вводится в рамках проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком.

Применяться блокчейн-решение будет при взаимодействии Росреестра и Фонда защиты прав дольщиков.

«Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. Взнос застройщика по договору участия в долевом строительстве отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания на компенсационный счет фонда денежных средств застройщика», — говорится в сообщении.

По всем новым объектам долевого строительства застройщики должны будут отчислять в фонд защиты взносы в размере 1,2% от стоимости каждого ДДУ.

После этого Росреестр зарегистрирует ДДУ, получив перед этим от Фонда информацию о внесении соответствующих взносов.

Проект с использованием блокчейна должен позволить всем участникам получить доступ к актуальной информации по ДДУ.

Блокчейн — система организации распределенной базы данных. Система помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке проблемных объектов долевого строительства.

Жилкомплексы, которым не могут найти новых инфесторов, передадут в рамках банкротства городской организации, которая сама займется достраиванием домов.

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