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Власти Москвы помогут обманутым дольщикам достроить жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичные власти возьмут на себя ответственность по достройке проблемных объектов долевого строительства. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в среду на своем персональном сайте.

В самом сложном положении находятся обманутые дольщики ЖК «Академ-Палас», «Царицыно» и «Терлецкий парк», привлечение новых инвесторов, по которым «объективно невозможно либо процесс поиска займет долгие годы», отметил мэр. Поэтому власти решили воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве. Всего же в настоящее время в городе, по словам Собянина, более 30 проблемных жилых комплексов.

Жилкомплексы передадут в рамках банкротства городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически ответственность по их достройке город возьмет на себя.

Решения приняты уже по восьми объектам, добавил мэр. Еще для 14 объектов московские власти привлекли новых застройщиков: стройка сейчас возобновилась уже на семи объектах, а по семи другим определены плановые сроки завершения строительства, пишет сетевое издание m24.ru.

Напомним, россияне с 1 июля смогут заключать договор участия в долевом строительстве с использованием счетов-эскроу, откуда застройщики не смогут забрать их, а также можно будет использовать механизм привлечения денег застройщиком напрямую.

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