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В новом составе

Владимир Путин встретится с членами правительства на следующей неделе
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент проведет встречу с новым составом правительства России на следующей неделе. Информацию об этом «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

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18 мая в Сочи Владимир Путин встретился с Дмитрием Медведевым — глава правительства представил российскому лидеру кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Президент поддержал предложенные премьером кандидатуры и подписал соответствующий указ об их назначении на новые должности.

В новый состав правительства вошли 10 вице-премьеров (в прошлом составе их было девять), должность первого вице-премьера совмещена с должностью министра финансов РФ.

Количество министерств в новом кабинете увеличилось с 21 до 22: Минобрнауки РФ было преобразовано в два министерства — просвещения, а также науки и высшего образования.

Минкомсвязи трансформировалось в Министерство цифрового развития, были упразднены правкомиссия по координации деятельности Открытого правительства и Федеральное агентство научных организаций. Торговые представительства от Минэкономразвития перешли в ведение Министерства промышленности и торговли.

Первое заседание кабмина в новом составе Дмитрий Медведев провел 22 мая. Уже сегодня значительная часть министров отбудет на Петербургский международный экономический форум, который откроется в Северной столице. А на следующей неделе с новым составом правительства встретится президент, подтвердил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как ранее сообщали «Известия», накануне своей инаугурации Владимир Путин встретился в Кремле с уходящим составом правительства. Ряд министров получили благодарности и государственные награды.

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