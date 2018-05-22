Россияне ожидают улучшения работы нового правительства

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что более трети (37%) россиян ждут позитивных изменений в работе нового состава правительства.

«Все-таки большинство у нас оптимисты: 37% полагают, что работать оно будет лучше, 49% — что примерно так же, как сейчас, и только 3% ожидают от нового состава правительства работы худшей, чем предыдущее правительство сработало», — сказал Федоров «Вести FM».

По его словам, наиболее часто проявляющаяся в обществе эмоция — это надежда: «Надеемся, что новое правительство сработает не хуже, а то и лучше». При этом Федоров отметил, что негативно работу старого кабмина оценивают 38% граждан.

«Если брать, скажем, сторонников коммунистов, то здесь позитивно оценили работу правительства Медведева только 22%, а 71% — негативно», — добавил социолог.

Ранее деятельность президента России Владимира Путина, согласно данным ВЦИОМ, положительно оценили 81,2% россиян. Политолог Сергей Володенков отметил, что в России харизматичный лидер традиционно имеет высокий рейтинг — в отличие от «технических исполнителей», которые ответственны за качество реализации его поручений.