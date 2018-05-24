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Кудрин назвал способ найти деньги на выполнение «майского указа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Денежные средства для исполнения «майского указа» президента предпочтительнее получить не повышая налоги, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на полях ПМЭФ-2018. 

«Я считаю, если нам нужно выбирать между корректировкой бюджетного правила на пять долларов или повышением налогов, то здесь однозначный вывод — лучше скорректировать бюджетное правило и не повышать налоги», — приводит его слова «РИА Новости».

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7 мая Владимир Путин принес присягу в качестве главы государства. В тот же день он подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира. По предварительным оценкам, на выполнения указа потребуется около 8 трлн рублей.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть в 40$, будут направляться не на расходы, а в резервы.

Сегодня на ПМЭФ Кудрин предложил изменить правило в части небольшой коррекции по дефициту бюджета — на 0,5 п.п. ВВП и на $5 изменить цену отсечения — до $45. На его взгляд, это поможет контролировать макроэкономические риски.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».

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