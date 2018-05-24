Кудрин назвал способ найти деньги на выполнение «майского указа»

Денежные средства для исполнения «майского указа» президента предпочтительнее получить не повышая налоги, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на полях ПМЭФ-2018.

«Я считаю, если нам нужно выбирать между корректировкой бюджетного правила на пять долларов или повышением налогов, то здесь однозначный вывод — лучше скорректировать бюджетное правило и не повышать налоги», — приводит его слова «РИА Новости».

7 мая Владимир Путин принес присягу в качестве главы государства. В тот же день он подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который, частности, предусматривает вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира. По предварительным оценкам, на выполнения указа потребуется около 8 трлн рублей.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть в 40$, будут направляться не на расходы, а в резервы.

Сегодня на ПМЭФ Кудрин предложил изменить правило в части небольшой коррекции по дефициту бюджета — на 0,5 п.п. ВВП и на $5 изменить цену отсечения — до $45. На его взгляд, это поможет контролировать макроэкономические риски.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».