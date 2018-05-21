«Единая Россия» проконтролирует выполнение «майского указа»

«Единая Россия» (ЕР) должна стать главной политической силой, обеспечивающей реализацию майского указа президента Владимира Путина. Это следует из принятой 21 мая резолюции по итогам конференции ЕР «Направление 2026». В документе определены основные подходы партии к достижению поставленных главой государства целей — это благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие.

В подписанном после инаугурации президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» речь идет о росте численности населения, увеличении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030-му. Также необходимо проработать механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов выше инфляции, снизить вдвое уровень бедности в стране. Помимо этого, Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

В принятом на конференции ЕР документе отмечается необходимость переформатирования государственных программ и приоритетных проектов. Партия намерена вести общественный контроль за эффективностью бюджетных расходов. Предстоит разработка и принятие новых редакций Бюджетного и Налогового кодексов.

По словам председателя ЕР и главы правительства России Дмитрия Медведева, предстоит точно сформулировать, что именно и как должна делать партия.

— Мы должны использовать все возможности, чтобы то, что заложено в указе, а это действительно стратегические приоритеты нашей страны, было исполнено, — сказал Дмитрий Медведев. — Настоящий успех возможен только в том случае, если мы сможем объединить усилия всех граждан нашей страны для достижения этих больших национальных целей развития. Уверен, что наша партия, как самая крупная партия, партия большинства, будет именно центральным звеном такого рода объединения.

Партийная конференция впервые состоялась в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России». Работа проходила на трех тематических площадках — «Качество жизни: приоритет развития» (образование, здравоохранение, культура и экология), «Экономика роста» (экономический прорыв, привлечение инвестиций в инфраструктуру, развитие предпринимательства и городской среды), «Обновление партии: партстроительство, цифровая партия, идеология прорыва» (модернизация «Единой России»).

По итогам конференции предложен список партийных проектов. В частности, один из них направлен на мониторинг экологической обстановки. Его название — «Чистая страна». Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

— Необходимо начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды в регионах, обратив особое внимание на проблемные территории. Наши коллеги предлагают запустить новый проект. Он подразумевает формирование системы обратной связи с населением для получения оперативной и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах, — рассказал Андрей Турчак.

Кабинету министров до 1 октября необходимо разработать согласованные варианты двух документов: "Основные направления деятельности правительства" и "Прогноз социально-экономического развития на период до 2024 года". Кроме того президент поставил задачу подготовить национальные проекты по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, а также безопасные и качественные дороги.

В ближайшее время Дмитрий Медведев должен подписать перечень поручений по реализации указа президента. Также правительству необходимо максимально быстро определиться с источниками и параметрами финансирования для реализации положений указа. По предварительным оценкам потребуется около 25 трлн рублей.