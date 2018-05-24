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Счетная палата предложит изменить структуру расходов в ряде отраслей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Счетная палата подготовит предложения по изменению структуры расходов в ряде отраслей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ведомства Алексей Кудрин. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает корреспондент iz.ru.

«Изменение структуры расходов в целой отрасли является одним из важных шагов при повышении эффективности расходов в целом и повышении результативности. Соответственно, такие же задачи есть и в образовании, и в инфраструктуре. <...> мы такие предложения сделаем», — сказал он.

Среди производительных расходов, которые влияют на экономический рост, Кудрин назвал затраты в том числе на образование и здравоохранение.

«В условиях сокращения трудовых ресурсов мы должны тратить на повышение продолжительности жизни и  здоровой жизни. <…> и мы должны тратить на образование и на новое качество рабочей силы и навыки», — отметил глава Счетной палаты. Его слова передает корреспондент iz.ru.

22 мая Госдума одобрила предложенную президентом РФ кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты. Предыдущая глава ведомства Татьяна Голикова сложила полномочия 17 мая.

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