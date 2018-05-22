Госдума одобрила назначение Кудрина главой Счетной палаты
Депутаты Госдумы одобрили кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.
«Назначить Кудрина Алексея Леонидовича на должность председателя Счетной палаты Российской Федерации, направить настоящее постановление президенту», — указано в заявлении нижней палаты парламента.
Кандидатуру Кудрина внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин. Предыдущая глава ведомства Татьяна Голикова сложила полномочия 17 мая.
С 2016 года Кудрин руководил Центром стратегических разработок, который готовил проекты социально-экономического развития страны для правительства. С 2000 по 2011 год возглавлял Минфин, а в 2012-м создал Комитет гражданских инициатив по разработке альтернативных вариантов решения политических, экономических и социальных проблем.
21 мая Кудрин заявил, что его связи в госсреде и бизнесе не создадут препятствий для работы в качестве главы Счетной палаты.