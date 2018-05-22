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Госдума одобрила назначение Кудрина главой Счетной палаты

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Депутаты Госдумы одобрили кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.

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«Назначить Кудрина Алексея Леонидовича на должность председателя Счетной палаты Российской Федерации, направить настоящее постановление президенту», — указано в заявлении нижней палаты парламента.

Кандидатуру Кудрина внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин. Предыдущая глава ведомства Татьяна Голикова сложила полномочия 17 мая.

С 2016 года Кудрин руководил Центром стратегических разработок, который готовил проекты социально-экономического развития страны для правительства. С 2000 по 2011 год возглавлял Минфин, а в 2012-м создал Комитет гражданских инициатив по разработке альтернативных вариантов решения политических, экономических и социальных проблем.

21 мая Кудрин заявил, что его связи в госсреде и бизнесе не создадут препятствий для работы в качестве главы Счетной палаты.

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