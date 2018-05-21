Кудрин рассказал о своих связях и планах по работе в Счетной палате

Экс-министр финансов Алексей Кудрин уверен, что его связи в госсреде и бизнесе не помешают ему исполнять обязанности главы Счетной палаты. В качестве примера он привел рассказ о своей работе в администрации президента в 90-х.

«Конечно, служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний», — сказал Кудрин на заседании комитета по регламенту в Госдуме

Он отметил, что бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова неоднократно говорила о том, как сложно добиться реализации исполнений ведомства.

«И ей удавалось из года в год поднимать уровень прозрачности в том числе», — добавил Кудрин.

Депутаты поинтересовались, сможет ли он выполнять свои обязанности на посту главы Счетной палаты, если проверки коснутся бывших учеников или вице-премьеров. Кудрин в качестве примера привел историю, которая произошла в 1996 году во время его работы начальником контрольного управления президента. Он отметил, что тогда речи о прозрачности не шло и в стране были «неприкасаемые». Несмотря на это, были проведены необходимые проверки.

«Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности», – сказал Кудрин, которого цитирует ТАСС.

14 мая стало известно, что Кудрин дал согласие на выдвижение на пост главы Счетной палаты. Рассмотреть его кандидатуру депутаты Госдумы должны 22 мая.