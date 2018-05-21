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Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидатура экс-министра финансов России Алексея Кудрина внесена президентом России Владимиром Путиным в Госдуму для рассмотрения на пост главы Счетной палаты России. Такое сообщение распространила пресс-служба нижней палаты парламента.

17 мая народные избранники освободили от должности председателя Счетной палаты Татьяну Голикову, которая занимала этот пост с 2013 года. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин направил президенту России на рассмотрение сразу несколько кандидатур на данную должность — Алексея Кудрина, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, первого зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Президент Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты»,  — говорится в сообщении в пресс-службе Госдумы.

14 мая стало известно, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост главы Счетной палаты. При этом он отметил, что продолжит работу в качестве главы Комитета гражданских инициатив.

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