Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Кандидатура экс-министра финансов России Алексея Кудрина внесена президентом России Владимиром Путиным в Госдуму для рассмотрения на пост главы Счетной палаты России. Такое сообщение распространила пресс-служба нижней палаты парламента.

17 мая народные избранники освободили от должности председателя Счетной палаты Татьяну Голикову, которая занимала этот пост с 2013 года. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин направил президенту России на рассмотрение сразу несколько кандидатур на данную должность — Алексея Кудрина, аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, первого зампреда думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Президент Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты», — говорится в сообщении в пресс-службе Госдумы.

14 мая стало известно, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост главы Счетной палаты. При этом он отметил, что продолжит работу в качестве главы Комитета гражданских инициатив.