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Дума рассмотрит кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рассмотреть 22 мая кандидатуру экс-министра финансов Алексей Кудрина на пост главы Счетной палаты Госдуме предложил комитет нижней палаты по контролю и регламенту.

По итогам заседания комитета, депутаты рекомендовали Госдуме утвердить Кудрина в должности, передает «Интерфакс».

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Кандидатуру Кудрина на утверждение 21 мая в Госдуму внес президент России Владимир Путин. Его кандидатуру президенту предложила фракция «Единая Россия».

14 мая стало известно, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост главы Счетной палаты. При этом он отметил, что продолжит работу в качестве главы Комитета гражданских инициатив.

На прошлой неделе Госдума досрочно прекратила полномочия предыдущего главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.

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