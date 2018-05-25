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Саблистки России и Франции встретились в товарищеском матче на ПМЭФ

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Фото: ТАСС/ПМЭФ/Донат Сорокин
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Женские сборные России и Франции по фехтованию на саблях встретились в товарищеском матче в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru 25 мая.

Матч прошел в Российском этнографическом музее. Победу одержали россиянки со счетом 45:44, решающее очко в последнем розыгрыше принесла олимпийская чемпионка Софья Великая.

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«Сборные России и Франции показали, как можно дружить, соревнуясь на саблях. Надеюсь, этот матч станет примером для многих федераций, как возобновить товарищеские матчи между собой. Я очень на это надеюсь», — подчеркнул президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

Обе сборные участвовали в матче в сильнейших составах. За нашу команду, помимо Великой, выступали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, чемпионка Рио-2016 Юлия Гаврилова, а также призер чемпионата Европы Светлана Шевелева. Сборная Франции привезла в Петербург призеров чемпионата мира 2017 года в командном турнире Манон Брюне, Шарлотту Лембах и Сесилию Бердер, а также Сару Бальзер.

По мнению министра спорта Павла Колобкова, матч получился красивым благодаря как уникальному антуражу музея, так и качеству фехтования.

«Девушки были спокойны. Показали красивое фехтование, высочайшее мастерство. Порой они проводили даже те приемы, которые не рискнули бы применить на самых статусных соревнованиях», — резюмировал он. 

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Его главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

Помимо деловой программы, гостей форума ждет и обширная культурная программа

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