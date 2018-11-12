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Снятый в Карелии фильм вошел в топ-10 вдохновляющих на поездки по РФ

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Фото: Централ Партнершип
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Фильм, снятый в Карелии, признали одним из самых вдохновляющих на путешествия по России. Рейтинг составили эксперты российского центра бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав результаты опроса в социальных сетях.

Речь идет о картине «Охота на пиранью». Она, а также картина «Прогулка», снятая в Санкт-Петербурге, получили по 4% голосов, сообщает ИА «Карелinform».

На первом же месте с 39% оказалась «Кавказская пленница». Ленту снимали на Южном берегу Крыма — в Алуште и ее окрестностях, около горы Ай-Петри, в Красной Поляне и в районе Массандры.

Второе место в списке вдохновляющих кино занимает «Бриллиантовая рука», которая набрала 14% голосов. Эту картину снимали в Сочи и Туапсе. На третьей строчке расположились фильмы «Географ глобус пропил» (Пермский край) и «Невероятные приключения итальянцев в России» (Санкт-Петербург). Они завоевали по 9% голосов.

Ранее были названы самые недорогие и популярные курорты Крыма и Краснодарского края для отдыха в начале ноября.

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