Названы лучшие города для шопинга в России

Путешественники составили список лучших городов для покупок в России ко всемирному дню шопинга 11 ноября, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сервис бронирования жилья Tvil.ru.

С помощью опроса среди пользователей был составлен рейтинг мест, в которых можно совершить приятные, полезные и недорогие покупки.

Среди туристов самым подходящим городом для шопинга оказалась Москва (53% голосов). На втором месте после столицы — Санкт-Петербург (26% голосов). На третьем месте — Сочи (15% голосов).

В первой пятерке также оказались Казань и Калининград — по 3% голосов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

9 ноября сообщалось, что британская ассоциация потребителей Which составила рейтинг 20 самых безопасных стран для туристов. Первое место в списке заняла Исландия. Согласно статистке преступлений, начиная с 2000 года там было убито 36 человек — то есть около двух в год. Худшими оказались Южная Африка, Турция, Таиланд, Индия и Мексика.