Instagram разработает приложение для шопинга

Специалисты соцсети Instagram разработают отдельное приложение для покупок IG Shopping. Об этом пишет The Verge.

При помощи нового приложения пользователи получат возможность совершать и оплачивать покупки в социальной сети.

По словам главного операционного директора Facebook и владелицы Instagram Шерил Сэндберг, аккаунты в соцсети имеют больше 25 млн компаний, два из которых — рекламодатели, сообщает телеканал «360».

Также отмечается, что четыре из пяти пользователей следят минимум за одним брендом, поэтому отдельное приложение поможет предоставить площадку для ритейла и увеличить доходы.

1 августа сообщалось, что Facebook и Instagram ввели функцию слежки за потраченным на соцсети временем.