Instagram ввел новую функцию

Instagram ввел возможность верификации аккаунта по запросу. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий личность пользователя, сообщается на сайте сервиса.

Уточняется, для того чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса. Кроме того, отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. При вынесении решения Instagram будет учитывать аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.

Кроме того, пользователи смогут получить информацию о популярных аккаунтах в Instagram. Так, для всех станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками и многое другое.

21 июля сообщалось, что Instagram подключил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн.