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Instagram ввел новую функцию

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Instagram ввел возможность верификации аккаунта по запросу. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий личность пользователя, сообщается на сайте сервиса.

Уточняется, для того чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса. Кроме того, отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. При вынесении решения Instagram будет учитывать аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.

Кроме того, пользователи смогут получить информацию о популярных аккаунтах в Instagram. Так, для всех станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками и многое другое. 

21 июля сообщалось, что Instagram подключил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн.

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