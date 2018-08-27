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Сбой в работе Instagram произошел в США, России и Европе

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Массовый сбой в работе социальной сети Instagram произошел вечером в понедельник, 27 августа, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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От пользователей поступило свыше 1,2 тыс. жалоб, при этом 59% из них были связаны с невозможностью обновить ленту новостей. 25% пользователей не могли зайти на веб-страницу социальной сети. Еще 15% столкнулись с проблемами при авторизации в Instagram под своими логинами.

В основном жалобы поступали из северо-восточных штатов США, Великобритании, Германии, Нидерландов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Сбой был зафиксирован в 20:05 мск.

В середине августа сообщалось о намерении Facebook ослабить шифрование данных в соцсети, а также WhatsApp и Instagram. Это позволит правоохранительным органам в режиме реального времени получать доступ ко всем данным.

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