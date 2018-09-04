В Instagram разрыв между количеством фото собак и котов составил 25 млн

Организаторы первой премии Instagram подсчитали, что в социальной сети размещено 113 млн публикаций с хештегом #dogsofinstagram и 88 млн — с хештегом #catsofinstagram. Об этом 4 сентября пишет Metro.

«Пристрастие социальных сетей к фотографиям с собаками еще раз было подтверждено данными, которыми мы располагаем на сегодняшний день», — сказал председатель жюри конкурса Рори Скотт.

Фото с собаками будут оцениваться в номинации «Животные». По словам Скотта, судя по качеству некоторых снимков, организаторы могли бы учредить отдельную премию, посвященную фото с этими домашними питомцами.

В конкурсе на лучшую фотографию в Instagram участвуют авторы 180 тыс. постов. Жюри определит лучших пользователей в десяти номинациях, среди которых «Мода», «Путешествия», «Пейзаж», «Животные», «Спорт», «Искусство», «Любовь», «Семья», «Фестивали» и «Фото без фильтра».

7 сентября организаторы премии представят шорт-лист номинантов премии, а сама церемония награждения пройдет 3 октября.

В августе Instagram ввел новую функцию — возможность верификации аккаунта по запросу. При вынесении решения администраторы соцсети будут учитывать аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.