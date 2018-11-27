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Сочи вошел в топ-3 городов для отдыха с домашними животными

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Сочи признали одним из самых удобных городов для поездок с домашними животными. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, приурочив опрос в социальных сетях ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

В этом списке Сочи занял третье место, набрав 17% голосов. На втором месте расположился Воронеж с 22%, а лидером признали Санкт-Петербург — за него проголосовали 35% опрошенных.

В пятерку самых удобных городов для путешествий с домашними животными включили Ялту и Москву, которые набрали по 8% голосов, сообщает ИА «Кубанские новости».

Ранее Сочи включили в пятерку городов с самым высоким качеством жизни. Исследование проводили специалисты Финансового университета при Правительстве России.

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