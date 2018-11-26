Эксперты назвали топ-10 городов России с высоким качеством жизни

Специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщил проректор вуза Алексей Зубец.

«В основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек», – рассказал Зубец «Российской газете». Он добавил, что при составлении рейтинга также учитывались данные Росстата.

В список попали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут. Зубец указал на то, что столица Тюменской области, не заняв первое место ни по одному из более чем десяти параметров оценки качества жизни, лидирует по итоговому индексу.

По словам проректора Финуниверситета, российская столица является одним из лидеров по качеству медицинского обслуживания, работе ЖКХ и уровню доходов населения. В числе лучших по этим показателям оказался и Санкт-Петербург.

Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» подготовили «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ». Самыми трезвыми регионами уже четвертый год подряд признаются Чечня, Ингушетия, и Дагестан.