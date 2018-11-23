Онищенко прокомментировал подготовку рейтинга киосков с шаурмой в Москве

Для составления рейтинга точек фастфуда необходимы серьезные лабораторные исследования. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя планы активистов составить рейтинг столичных киосков с шаурмой.

«Это не наш продукт питания, не характерный для нашей пищевой культуры. Что касается составления рейтингов, в перечне приоритетов я бы поставил где-то в конце первой сотни. Можно и без рейтинга. А вот как некий путеводитель, ориентир более-менее добросовестных точек, да», — заявил Онищенко в эфире НСН.

Эксперт отметил, что качество продукта зависит от сырья, а также соблюдения технологий приготовления и грамотности персонала, однако он не понимает, по каким критериям активисты планируют составлять рейтинг.

«Главное, это качество продукции, а оно определяется объективными лабораторными исследованиями, которых, как я понимаю, у этих добровольцев нет. Вот это меня смущает», — добавил он.

В конце ноября 2018 года Роспотребнадзор проверил больше 250 точек продажи шаурмы в столице. Во всех были обнаружены нарушения. 23 ноября появилась информация, что активисты проекта «Безопасная столица» составят рейтинг киосков с шаурмой по результатам проверок, которые они провели в столичных торговых точках.