В Москве появится рейтинг киосков с шаурмой

Рейтинг киосков с шаурмой составят в Москве по результатам проверок, которые проводили в торговых точках активисты проекта «Безопасная столица». Об этом сообщил координатор проекта Антон Акишин 23 ноября.

По его словам, результаты проверок будут размещены на сайте проекта, а также в социальных сетях.

«Возможно, еще и попробуем связаться с координаторами приложений, допустим, «Шаурма Патруль» (мобильное приложение с отзывами о киосках с шаурмой. — Прим. «Известий»), и эти данные им передадим… Таким образом мы сделаем рейтинг киосков, где готовят шаурму», — цитирует Акишина агентство городских новостей «Москва».

В конце октября сообщалось, что Роспотребнадзор проверил более 250 точек продажи шаурмы в Москве. Тогда во всех без исключения палатках были выявлены нарушения: отсутствовали документы на сырье, изготовление шаурмы осуществлялось из продуктов неизвестных производителей, нарушались сроки годности и хранения готовой продукции, а также не соблюдалось товарное соседство.