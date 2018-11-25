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В России составили рейтинг трезвости регионов

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Самыми «трезвыми» регионами России являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. При этом на Чукотке, в Магадане, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Коми остро стоит проблема алкоголизма. Об этом говорят данные исследования «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», которое было проведено экспертами федерального проекта «Трезвая Россия». 

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Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом. А также — количество совершенных в состоянии опьянения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного. Еще одними критериями оценки стали объем проданного алкоголя и анализ регионального законодательства в этой сфере.

Так, Чечня получила 12,78 баллов, Ингушетия — 12,82, Дагестан —14,18. Улучшила свое положение в рейтинге Карачаево-Черкесия: в 2015 году она была 25-й, но с 2016 прочно занимает четвертое место (20,02). Следом идет Кабардино-Балкария (20,70). Также лидерами стали Белгородская (22,51) и Тюменская (22,52) области, Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24) и Калмыкия (26,48).

Аутсайдерами рейтинга оказались Чукотка (48,14), Магаданская область (46,98) и Ненецкий автономный округ (46,85). Также низкие показатели у Сахалинской области (45,88), Коми (45,46), Карелии (44,71) и Камчатского края (42,20), у Кировской (42,79), Владимирской (42,36) и Костромской (42,31) областей.

По мнению авторов исследования, основными проблемами в регионах являются молодежный алкоголизм, рост преступности и высокая доля контрафакта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» «Через край: больше всего пьют на Чукотке, в Магадане и Ненецком АО», который будет опубликован в полночь 26 ноября.

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