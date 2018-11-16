Прямой эфир

Первый в России фестиваль безалкогольного пива прошел в Москве

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 16 ноября прошел первый российский фестиваль безалкогольного пива Sober Fest.

В рамках проекта «Пивной сомелье» все желающие познакомились с правилами производства и дегустации напитка и попробовали более 50 отечественных и зарубежных сортов. 

Также в течение фестиваля гости смогли оценить самый большой ассортимент пива с содержанием алкоголя не выше 0,7% в сочетании с закусками, узнать от экспертов из пивной индустрии об особенностях производства безалкогольного пива, принять участие в «слепой» дегустации и выиграть призы во время развлекательной пивной викторины.

8 ноября гендиректор оргкомитета «Россия-2018», член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил о необходимости возобновления продаж пива на футбольных аренах. По его словам, есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт объяснил тягу к алкоголю в холодных странах
В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017