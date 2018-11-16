Первый в России фестиваль безалкогольного пива прошел в Москве

В Москве 16 ноября прошел первый российский фестиваль безалкогольного пива Sober Fest.

В рамках проекта «Пивной сомелье» все желающие познакомились с правилами производства и дегустации напитка и попробовали более 50 отечественных и зарубежных сортов.

Также в течение фестиваля гости смогли оценить самый большой ассортимент пива с содержанием алкоголя не выше 0,7% в сочетании с закусками, узнать от экспертов из пивной индустрии об особенностях производства безалкогольного пива, принять участие в «слепой» дегустации и выиграть призы во время развлекательной пивной викторины.

8 ноября гендиректор оргкомитета «Россия-2018», член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил о необходимости возобновления продаж пива на футбольных аренах. По его словам, есть целый ряд нюансов и правил продаж, но никакого ущерба при правильном построении безопасности не будет.