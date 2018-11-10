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В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Госдуме рассмотрят инициативу о запрете на продажу алкоголя в барах, расположенных в жилых домах и их пристройках. Соответствующий законопроект внесло законодательное собрание Краснодарского края, передает 10 ноября «РИА Новости».

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В документе предлагается прекращать реализацию алкогольных напитков в вышеуказанных местах в период с 23:00 до 11:00 часов.

О подобной мере в Краснодарском крае задумались после массовых обращений в адрес органов власти и местного самоуправления региона от жителей домов, в которых расположены предприятия торговли и общественного питания. В них они жаловались на людей, распивающих купленное в подобных заведениях спиртное во дворах и на детских площадках. Подобные случаи часто заканчивались конфликтами и нарушением общественного порядка.

Изменения вносятся в целях «повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей». Кроме того, они соответствуют проводимой государством политике по укреплению правопорядка, снижению уровня потребления алкоголя и минимизации ущерба от происшествий, связанных с пьянством.

В октябре подобная мера была введена в Киеве. В украинской столице  запретили продажу спиртного с 23:00 до 10:00. Правда, местный закон распространяется лишь на магазины и МАФы (киоски, ларьки, павильоны. — Ред.). Кроме того, речь идет лишь о вине, пиве, алкогольных и слабоалкогольных напитках.

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