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Уральские города включили в топ самых холодных в России

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Пермь и Екатеринбург признали одними из самых холодных городов России по итогам осени 2018 года. Рейтинг составил сервис бронирования OneTwoTrip.

Во время исследования населенные пункты сравнивали по средней дневной температуре, которая фиксировалась в сентябре-ноябре. Так, холоднее всего этой осенью было в Томске. На втором месте Пермь и Ула-Удэ.

Кемерово занимает третью позицию, а Екатеринбург — четвертую. Он делит это место с Красноярском и Кировом, сообщает ИА «Ура.ру».

По итогам осени самым теплым городом стал Сочи. На второй строчке Севастополь и Махачкала.

Ранее ночь на 30 ноября назвали самой холодной в Москве и области в этом осенне-зимнем сезоне. Местами температура опускалась до -20 градусов, установили в центре погоды «Фобос».

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