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Ночь на 30 ноября стала самой холодной в Москве с начала сезона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ночь на пятницу, 30 ноября, стала самой холодной в Москве и области с начала осенне-зимнего сезона. Температура воздуха местами опускались до -20 градусов, рассказали в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в последний рабочей день уходящей недели в столичный регион придет антициклон. Ожидается малооблачная, сухая и морозная погода. В городе столбики термометров покажут -6…-8 градусов, по области -5…-10. Ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., сообщается на сайте центра.

В ночь на субботу, 1 декабря, температура воздуха в столице опустится до -13 градусов, а днем потеплеет до -5. Осадков в Москве не ожидается. Ветер будет дуть южный со скоростью до 10 м/с.

В воскресенье столбик термометра покажет -3…-5 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Возможно образование гололедицы. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Несколькими днями ранее сообщалось, что 2 декабря в Москву придет потепление, а пик оттепели придется на четверг будущей недели.

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