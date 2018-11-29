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Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Потепление придет в Москву с воскресенья, 2 декабря, а пик оттепели придется на четверг, 6 декабря. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей. 29 ноября в столице температура воздуха будет не выше –5 градусов, пишет НСН.

Ранее 29 ноября сообщалось, что ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени 2018 года — температура воздуха опустилась ниже –10 градусов.

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