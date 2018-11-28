Синоптики предупредили о «январской погоде» в Москве на этой неделе

На текущей неделе в столичном регионе погода будет соответствовать январским показателям, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Так, в ночь на четверг, 29 ноября, температура воздуха в Москве опустится до минус 11–13 градусов. В области возможны морозы до минус 16 градусов.

«Днем 5–7 градусов со знаком минус, по области до минус 10 градусов. Теплеть начнет только к концу недели», –– пишет «Российская газета».

Потепление придет на этой неделе в Сибирь. В Красноярском крае в четверг ожидается минус 5–10 градусов и небольшой снег. При этом к выходным осадки усилятся, а порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха повысится до 5 градусов тепла.

В Поволжье наоборот придут морозы. Ночью до минус 11-–15 градусов. Похолодание ожидается также в Омской и Тюменской областях. 30 ноября прогнозирутеся до минус 30 градусов.

В Ростовской и Волгоградской областях в пятницу до 15 градусов ниже нуля.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В четверг ожидаются сильные осадки, порывы ветра будут достигать 23–30 м/с.

Столбики термометров покажут плюс 2–7 градусов.

Сильные осадки также обрушатся на Ростовскую область и Краснодарский край.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в декабре.