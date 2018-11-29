Первые зимние морозы зафиксированы в Москве

Синоптики зафиксировали в российской столице первые зимние морозы, столбики термометров опустились до –14 градусов.

Как 29 ноября сообщает сайт «Метеоновости», в Москве и Подмосковье температура воздуха была ниже –10 градусов. На станции ВДНХ термометр показал –10,1 градуса, примерно те же значения отмечены метеорологами на Воробьевых горах и на севере города.

«А вот автоматическая станция на Рублевском шоссе показала –14 градусов», — отметили синоптики. Зимние морозы продержатся в столичном регионе до декабря.

Накануне в столичных системах отопления повысили температуру из-за приближающихся морозов, сообщили в Московской объединенной энергетической компании 28 ноября.