Высота снежного покрова в Москве достигла 8 см

Снежный покров достиг в некоторых районах Москвы высоты 6–8 см, больше всего снега выпало в Тушине, меньше всего — на ВДНХ.

Как передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на главу отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, это осадки, выпавшие во вторник вечером и в ночь на среду.

Синоптик добавил, что снегопад возобновится только в воскресенье.

Накануне вечером снегопад затруднил движение транспорта по всем магистралям столицы. Особенно плотное движение наблюдалось на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

На этой неделе в столичном регионе погода будет соответствовать январским показателям.