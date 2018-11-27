Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Автомобильные пробки в Москве вечером во вторник, 27 ноября, оцениваются в девять баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено практически по всем магистралям столицы. Особенно плотное движение на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил, что движение вечером во вторник осложнено, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. Колонны специализированной коммунальной техники приступили к уборке снега на дорогах, подходах к остановкам общественного транспорта и пешеходных зонах. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в некоторых районах будет продолжаться до утра среды, 28 ноября.

Ранее пробки на московских дорогах достигли уровня девяти баллов 22 ноября. 19 ноября ЦОДД назвал десять самых загруженных улиц столицы. Лидируют три бульвара — Петровский, Страстной и Рождественский. На этих улицах автомобильные пробки наблюдаются постоянно.