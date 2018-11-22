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Пробки в Москве достигли девяти баллов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Автомобильные пробки на московских дорогах достигли уровня девять баллов вечером в четверг, 22 ноября. Такие данные приводит интернет-сервис «Яндекс.Пробки».

Согласно информации портала, в настоящий момент движение затруднено практически на всем протяжении Бульварного кольца. Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на северо-востоке и на юго-востоке по внешней стороне Третьего транспортного кольца, а также на северо-западе, западе и юго-востоке по внутренней стороне. МКАД загружена на юго-западе, северо-западе и на востоке по внешней стороне, а также на юго-востоке и на западе по внутренней стороне.

19 ноября в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) назвали 10 самых загруженных улиц Москвы. Лидируют три бульвара — Петровский, Страстной и Рождественский. На этих улицах автомобильные пробки наблюдаются постоянно.

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