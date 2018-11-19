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ЦОДД назвал 10 самых загруженных улиц в Москве

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Десять самых загруженных улиц Москвы назвали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Для составления рейтинга использовались данные с датчиков автоматических приборов — детекторов транспорта. Они установлены на всех улицах города и отслеживают количество автомобилей и скорость их движения в режиме онлайн.

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Проанализировав ситуацию на дорогах за год, ЦОДД пришел к выводу, что все самые загруженные улицы находятся в центре Москвы. Лидируют три бульвара — Петровский, Страстной и Рождественский. На этих улицах автомобильные пробки наблюдаются постоянно.

Замглавы учреждения ЦОДД Ансар Арифуллин сообщил, что далее следуют Малый Черкасский переулок, Неглинная улица, а также улицы Петровка, Покровка и Ильинка. Предпоследнее место занимает Китайгородский проезд, а десятое — Кузнецкий Мост, передает ТАСС.

Кроме того, чиновник отметил, что 70% водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки более пяти минут. В среднем на поиск свободного парковочного места в центре водители тратят от четырех до 15 минут, что способствует возрастанию загруженности дорог.

Всего в списке улиц, которые перегружены автомобилями, 200 позиций, пишет сайт kp.ru.

Многокилометровые пробки образовались в понедельник, 19 ноября, в Нью-Йорке из-за первого в этом сезоне снегопада, который практически парализовал движение транспорта. По информации полиции города, пришлось даже закрыть вход в автобусный терминал на Манхэттене.

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