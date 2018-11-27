В Москве за ночь выпадет до 3 см снега

Высота снежного покрова в Москве вырастет за ночь на среду, 28 ноября, с 3 см до 6 см. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня утром снежный покров был 3 см и за сегодняшние день и ночь вырастет еще на 2–3 см», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам Вильфанда, снег ложится в столице в «предназначенные ему климатом сроки». Он добавил, что средняя дата установления снежного покрова в столице — 28–30 ноября.

Представитель Гидрометцентра также рекомендовал столичным водителям быть предельно внимательными, так как осадки ухудшают видимость и сужают полосы движения.

По прогнозам синоптиков, в последнюю неделю ноября в столице ударят зимние морозы. Ночные температуры опустятся до -14 градусов, что соответствует климатическим показателям января.