В ГИБДД призвали водителей Москвы к внимательности на дорогах из-за снегопада

В Госавтоинспекции призвали столичных автомобилистов быть максимально внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 ноября.

Водителям также посоветовали проверить работу тормозной системы транспортных средств, световых приборов и уровень незамерзающей жидкости. В ГИБДД напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких торможений, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, в ведомстве призвали к соблюдению правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники.

К осторожности в ГАИ призвали и пешеходов. Им рекомендовано использовать светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными для водителей, а также передвигаться исключительно по тротуарам, проезжую часть переходить по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.