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Москвичи получили возможность пожаловаться на снег и гололед

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичный портал «Наш город» начал принимать жалобы на сезонные зимние темы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане смогут сообщить о типичных для холодного времени года проблемах: обледеневших дорожках, плохой противогололедной обработке, плохом отоплении в подъездах. Всего доступны 13 тем в пяти категориях. При этом весенне-летние темы обращений (неубранный сухостой, содержание газонов и клумб и так далее) до апреля будут недоступны.

Ранее 26 ноября синоптики предупредили о похолодании в Москве. На наступившей неделе ночные морозы могут достигнуть –12 градусов, днем температура поднимется до –8. Ожидается также небольшой снег и гололедица, рассказали в Гидрометцентре. В понедельник температура в столице будет колебаться от –3 до –1 градуса, пишет «Газета.ру».

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