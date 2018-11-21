Сильные снегопады прошли в Европе

Смерч, потоп, метель и сугробы. В Европе в этом ноябре представлены погодные аномалии на любой вкус. По югу Италии пронесся торнадо! Стихия зацепила поезд, ветром выбило окна, пострадали несколько пассажиров. В Италии из-за снегопада на горную дорогу сошел сель. Мощный поток повалил деревья и повредил автомобильный мост.

Юг Франции снова заливают дожди. Улицы-реки и тонущие машины жителей уже не удивляют. Восточные регионы страны заметает снегом. В коммуне Эн за сутки выросли сугробы высотой до 20 см.

У жителей Австрии уже новогоднее настроение. Искрящийся снег на улицах, гирлянды на домах, только Санты не хватает.