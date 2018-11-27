Более 10 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада 27 ноября, еще свыше 10 вылетов задерживаются. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 18:00 мск в московском аэропорту Внуково задерживаются три рейса, еще 10 отменено. В Домодедово отложены вылеты шести самолетов, столько же рейсов отменено. В Шереметьево задержаны три рейса.

27 ноября Центр организации дорожного движения столицы рекомендовал водителям пользоваться общественным транспортом из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, последняя неделя ноября должна принести в Москву январские морозы с ночными температурами до -14 градусов.