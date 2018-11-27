Прямой эфир

Более 10 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

0
Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Точный прогноз погоды поможет сэкономить 3,6 млрд рублей
Росгидромет планирует сократить возможный экономический ущерб от погодных катаклизмов

Более 10 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада 27 ноября, еще свыше 10 вылетов задерживаются. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 18:00 мск в московском аэропорту Внуково задерживаются три рейса, еще 10 отменено. В Домодедово отложены вылеты шести самолетов, столько же рейсов отменено. В Шереметьево задержаны три рейса.

27 ноября Центр организации дорожного движения столицы рекомендовал водителям пользоваться общественным транспортом из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, последняя неделя ноября должна принести в Москву январские морозы с ночными температурами до -14 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снег и гололедица ожидают москвичей 27 ноября
Несколько авиарейсов в аэропорту Красноярска отменили из-за непогоды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017