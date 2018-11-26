Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании

С понедельника, 26 ноября, в Москву придут морозы до минус восьми градусов днем и минус 12 градусов ночью, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус шести до минус одного градуса, ночью — до 12 градусов мороза. Ожидается небольшой снег и гололедица.

Ранее в центре «Фобос» рассказали, что за 25 ноября высота снежного покрова в Москве выросла до 3–4 см, что уже соответствует положенному по многолетней норме. На текущей неделе снег прибавит к покрову еще приблизительно 1–2 см.