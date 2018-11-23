Около 70% месячной нормы снега за двое суток выпало в Магадане

В Магадане за двое суток выпала почти месячная норма снега.

Как сообщил «РИА Новости» представитель Гидрометцентра России по региону, в Магаданскую область пришел мощный снежный циклон с территории Охотского моря.

В Магадане и Хасынском округе объявлена лавинная опасность.

«Снег пока продолжается и будет идти еще весь сегодняшний день. Погода наладится только в субботу», — рассказал собеседник агентства.

Городские службы Магадана в первую очередь расчищают подъездные пути к социальным объектам.

Ранее сообщалось, что на центральную Россию движется мощный снежный шторм с Севера. В Мурманской и Архангельской областях ожидается ветер с порывами более 20 м/с.