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В Финляндии выпало рекордно малое количество снега

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Фото: Global Look Press/Robiller, F./Arco Images GmbH
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В Финляндии зафиксировано наименьшее количество снега за всю историю наблюдений. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Финский метеорологический институт.

«В Финляндии никогда не было так мало снега с начала 1960-х годов, когда начались измерения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его нет почти нигде на территории страны. Только на двух метеорологических станциях в самых северных частях Лапландии снега было достаточно для того, чтобы его толщину можно было измерить. В населенных пунктах Киттиля и Энонтекиё выпало около 4−5 см снега, хотя в это время года толщина снежного покрова здесь обычно составляет до 20 см.

16 ноября в нескольких канадских провинциях из-за сильного снегопада были отменены сотни авиарейсов в крупных аэропортах. В этих провинциях местами выпало до 25 см снега, что превышает месячную норму осадков почти в три раза.

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