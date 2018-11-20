В Финляндии выпало рекордно малое количество снега

В Финляндии зафиксировано наименьшее количество снега за всю историю наблюдений. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Финский метеорологический институт.

«В Финляндии никогда не было так мало снега с начала 1960-х годов, когда начались измерения», — говорится в сообщении.

Suomessa ei ole koskaan digitoidun mittaushistorian aikana ollut näin vähän lunta näin myöhään loppuvuodesta. Lähes koko Suomi on lumeton. #talvi pic.twitter.com/OXDaoPL8ng — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 19 ноября 2018 г.

Отмечается, что его нет почти нигде на территории страны. Только на двух метеорологических станциях в самых северных частях Лапландии снега было достаточно для того, чтобы его толщину можно было измерить. В населенных пунктах Киттиля и Энонтекиё выпало около 4−5 см снега, хотя в это время года толщина снежного покрова здесь обычно составляет до 20 см.

16 ноября в нескольких канадских провинциях из-за сильного снегопада были отменены сотни авиарейсов в крупных аэропортах. В этих провинциях местами выпало до 25 см снега, что превышает месячную норму осадков почти в три раза.