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Синоптики предупредили москвичей о похолодании и снеге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На предстоящей неделе в Московском регионе установится морозная погода с осадками в виде снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, положительные температуры в Москве и области будут фиксироваться только в понедельник, 19 ноября.

«За счет переноса воздушных масс и других факторов с ночи на вторник до конца рабочей недели температуры будут отрицательными и днем, и ночью. Причем днем столбики термометров будут приближаться к нулю, но не перейдут через него», — цитирует его «Интерфакс».

В начале недели из-за обширного антициклона в столице прогнозируется повышение атмосферного давления, небольшой снег и переменная облачность.

«К концу недели слой снега будет нарастать, до трех–четырех сантиметров. Это не «великолепными коврами» и «блестя на солнце» по Пушкину, но всё-таки уже снежок», –– отметил Вильфанд.

Ранее в воскресенье синоптики предупредили о возможной гололедице в Москве и Подмосковье и призвали автовладельцев «переобуть» свои машины.

Коммунальные службы уже приступили к обработке дорог от гололеда.

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