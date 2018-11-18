Дороги в Москве обработают от гололеда из-за ухудшения погоды в ночь на воскресенье, 18 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКЖ и благоустройства Петр Бирюков.

«К утру в городе может выпасть до 4 см снега при температуре минус 1 — плюс 1 градус. Будет задействована техника для прометания и противогололедной обработки», — цитирует чиновника АГН «Москва».

Особое внимание уделят проезжей части дорог, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта.

Обработке будут подвергнуты мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, затяжные подъемы и спуски, площадки торможения.

Выборочная противогололедная обработка дорог столицы впервые в этом сезоне прошла в Москве в ночь на вторник, 30 октября.