Прямой эфир
Сюжет:

Дороги в Москве обработают от гололеда из-за ухудшения погоды

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дороги в Москве обработают от гололеда из-за ухудшения погоды в ночь на воскресенье, 18 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКЖ и благоустройства Петр Бирюков.

«К утру в городе может выпасть до 4 см снега при температуре минус 1 — плюс 1 градус. Будет задействована техника для прометания и противогололедной обработки», — цитирует чиновника АГН «Москва».

Особое внимание уделят проезжей части дорог, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта.

Обработке будут подвергнуты мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, затяжные подъемы и спуски, площадки торможения.

Выборочная противогололедная обработка дорог столицы впервые в этом сезоне прошла в Москве в ночь на вторник, 30 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 17 ноября
Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017