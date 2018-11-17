Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 17 ноября

Облачно с прояснениями и небольшие осадки прогнозируют синоптики в Москве в субботу, 17 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Скорость ветра может достигать 11 м/с.

Ночью похолодает до -2…0 градусов, также с усилением порывов ветра до 10 м/с.

В Подмосковье днем ожидается от -2 до +3 градусов. На севере области ожидаются мокрый снег и гололед. Ночью температура воздуха составит -4…+1 градус, местами возможны умеренные осадки и гололедица.

Как прогнозировали синоптики, в воскресенье потеплеет до +2 градусов, и образовавшийся за субботу снежный покров растает.

Ранее столичных автолюбителей призывали не ездить в личном транспорте на летней резине.