Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице

Синоптики предупредили жителей Московского региона о гололедице в субботу, 17 ноября. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

По мнению специалистов, погода является потенциально опасной. Днем 17 ноября в Москве ожидается облачность с прояснениями, на севере области возможны небольшие осадки, местами умеренные в виде снега и мокрого снега, местами образуются гололед и гололедица, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ветер будет западный и юго-западный с порывами 6–11 м/с, температура воздуха в столице составит от 0 до +2 градусов, по области — от -2 до +3 градусов. В ночные часы в столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой снег, местами ожидается гололедица. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, по области — от -1 до -4 градусов.

Из-за риска попадания в ДТП из-за гололедицы водителям рекомендовано сменить летнюю резину на зимнюю, а в противном случае воздержаться от поездок на личном автотранспорте, особенно в ночное время, пишет РИАМО.

15 ноября сообщалось, что синоптики предупредили о снеге в Москве в выходные 17 и 18 ноября.