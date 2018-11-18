Вильфанд призвал москвичей «переобуть» машины

Похолодание и небольшой снег в Москве приведут к гололедице в Москве, автомобилистам нужно поменять летнюю резину на зимнюю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, сделать это нужно было 7–10 дней назад, когда температура стала опускаться ниже +5 градусов, «и если кто-то это не сделал, этим следует озаботиться, конечно», сообщает «Интерфакс». Даже самые смелые сотрудники Гидрометцентра уже «переобулись», отметил синоптик.

С 20 ноября до конца рабочей недели в Москве ожидаются отрицательные температуры и днем, и ночью. Также будут незначительные осадки в виде снега. Такая ситуация неблагоприятна для дороги, отметил Вильфанд.

15 ноября Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к москвичам с призывом поменять покрышки или ехать на работу общественным транспортом, если они этого еще не сделали.