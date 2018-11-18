Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней

Снег, который выпал в Москве к утру воскресенья, 18 ноября, пролежит в течение нескольких дней, заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, более устойчивый снежный покров образуется в российской столице лишь к концу текущего месяца, пишет «Газета.ру».

Голубев также рассказал, что после относительно теплых выходных уже в понедельник, 19 ноября, в город придет похолодание. Температура упадет на два градуса ниже нормы и в первый рабочий день столбик термометра может показать -5. При этом осадков в столице не ожидается. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник сохранится аналогичная понедельнику погода. Днем воздух прогреется до -1. Местами возможен снег, гололедица. Ветер ожидается южный с порывами до 10 м/с.

В среду, 21 ноября, столбик термометра в дневные часы может показать -4, будет идти снег. В ночное время температура опустится до -8. Ветер будет дуть северный 3–8 м/с.

С четверга по субботу, 21–24 ноября, в Москве ожидается до -5 днем и до -7 ночью. Атмосферное давление составит 753–756 мм рт. ст.