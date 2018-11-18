Прямой эфир

Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снег, который выпал в Москве к утру воскресенья, 18 ноября, пролежит в течение нескольких дней, заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, более устойчивый снежный покров образуется в российской столице лишь к концу текущего месяца, пишет «Газета.ру».

Голубев также рассказал, что после относительно теплых выходных уже в понедельник, 19 ноября, в город придет похолодание. Температура упадет на два градуса ниже нормы и в первый рабочий день столбик термометра может показать -5. При этом осадков в столице не ожидается. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник сохранится аналогичная понедельнику погода. Днем воздух прогреется до -1. Местами возможен снег, гололедица. Ветер ожидается южный с порывами до 10 м/с.

В среду, 21 ноября, столбик термометра в дневные часы может показать -4, будет идти снег. В ночное время температура опустится до -8. Ветер будет дуть северный 3–8 м/с.

С четверга по субботу, 21–24 ноября, в Москве ожидается до -5 днем и до -7 ночью. Атмосферное давление составит 753–756 мм рт. ст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гидрометцентр пообещал в Москве под Новый год легкий мороз
Названо время образования снежного покрова в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017